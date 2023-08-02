Востоковед оценил вероятность полноценного расширения БРИКС Востоковед Лукин назвал маловероятным полноценное расширение БРИКС

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Участники саммита БРИКС

Полноценное расширение БРИКС на данном этапе является маловероятным, считает профессор Факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Александр Лукин. Комментируя ситуацию НСН, он отметил, что при принятии всех желающих в состав организации будет полностью изменена ее структура.

Даже если одна страна будет против, расширения не будет. То есть сейчас это невозможно. Многие страны хотят туда вступить, потому что это крайне престижно. Изначально идея была в том, что это будут представители с разных континентов, ведущие страны, — пояснил эксперт.

По словам Лукина, полноценное расширение на данный момент невозможно, так как страны не смогли договориться. Эксперт уточнил, что сейчас БРИКС представляет собой группу стран, которые выступают за интересы незападного мира. Даже в условиях небольшого количества участников порой не удается прийти к согласию по некоторым вопросам, подчеркнул востоковед. В качестве примера он напомнил, что Китай предложил создать единую валюту, против чего выступила Индия.

Лукин допустил, что желающим вступить в БРИКС могут предложить неполное членство, например, привлечь их в качестве официальных наблюдателей. Востоковед заключил, что не все страны, которые планировали стать участниками организации, согласятся на такое.

Бразилия ранее выступила против приглашения новых членов в состав БРИКС. Позиция объясняется тем, что блок рискует потерять статус и сплоченность. Один из источников отметил, что новых членов можно принять как партнеров.