Стало известно, какая страна противится расширению БРИКС Reuters: Бразилия выступила против расширения БРИКС из-за угрозы подрыва сплоченности

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Бразилия выступила против приглашения новых членов в состав БРИКС, сообщает Reuters, ссылаясь на источники из правительства страны. Позиция объясняется тем, что блок рискует потерять статус и сплоченность.

Расширение может превратить блок в нечто другое. Позиция Бразилии была связана со сплоченностью группы и сохранением нашего пространства в группе важных стран, — сказал собеседник агентства.

Один из источников отметил, что новых членов можно принять как партнеров, но не полноправных членов.

В какой-то момент Бразилии придется уступить, потому что мы реалисты и не в нашей природе блокировать что-то. Но это не будет хорошо для нас, — считает он.

Индийский чиновник сообщил, что у его страны есть сомнения по поводу расширения, а если оно должно произойти, то на основе консенсуса.

На сегодняшний день постоянными членами БРИКС являются Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. До сих пор против расширения организации выступало индийское правительство. Теперь, когда в Нью-Дели смягчили позицию, критикой отметилась Бразилия. Власти южноамериканской страны считают, что БРИКС стала противовесом другим влиятельным организациям, вроде G7, обеспечивая региональный баланс.

Предполагается, что заявки на членство в БРИКС будут обсуждаться на саммите в Йоханнесбурге.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже сообщал о разногласиях между членами БРИКС по вопросу расширения организации. По его словам, существуют нюансы, которые будут урегулированы на предстоящем саммите.