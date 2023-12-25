Востоковед назвал историческим спор между Ираном и ОАЭ вокруг островов Востоковед Долгов назвал спор Ирана и ОАЭ из-за островов историческим

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Остров Большой Томб

Спор Ирана и ОАЭ вокруг островов в Персидском заливе является историческим и политическим, в связи с чем вряд ли перерастет в вооруженное противостояние, заявил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. В беседе с НСН он подчеркнул, что России следует занять нейтральную позицию в данном вопросе.

Это не конфликт, который может перерасти в вооруженное противостояние. Это дипломатический, политический и исторический спор. <...> У России нет опасности, что нейтральная позиция поставит страну в невыгодное положение. Это известная дипломатическая практика, — пояснил востоковед.

По его словам, Москве важно сохранить хорошие отношения и с ОАЭ, и с Ираном. Иран является надежным партнером России и союзником в сирийском урегулировании, в то время как ОАЭ поддерживают с государством торговые, дипломатические и политические отношения. Долгов заключил, что перед МИД РФ стоит задача обосновать нейтральную позицию в данном споре.

МИД Ирана ранее вызвало временного поверенного в делах России в Тегеране из-за заявления участников VI сессии Российско-арабского форума сотрудничества. Ему была вручена нота протеста, так как в итоговом документе упоминался вопрос принадлежности трех островов, которые являются предметом территориального спора между Ираном и ОАЭ.