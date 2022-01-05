Вооружённые митингующие возвели баррикады в центре Алма-Аты

Протестующие в Алма-ате отобрали у силовиков огнестрельное оружие, дубинки и щиты. Также они пытаются захватить технику, передаёт РИА Новости. Сообщается, что в центре города у акимата начали возводить баррикады. Силовики, по последним данным, не вступают в столкновения с протестующими.

Несколько тысяч митингующих собираются в центре города, у них при себе металлическая арматура, у некоторых огнестрельное оружие. Полиции в городе не наблюдается, поэтому с протестующими никто не вступает в столкновение.

Ранее в соцсетях появились кадры штурма мэрии. На видеозаписи видно, как толпа проникает в помещение, вокруг взрываются, предположительно светошумовые гранаты. Известно, что в ходе противостояний с полицией, протестующие забирали у силовиков гранаты, дубинки и полицейские щиты.

3 января в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цен на газ с 1 января — с 38 до 120 тенге за литр. Протестующие требуют снизить её вдвое. 4 января правительство Казахстана пошло на значительные уступки и снизило цену до 50 тенге. Людям, которые вышли протестовать против повышения цены на газ, пообещали, что их не будут преследовать за участие в несанкционированных демонстрациях.

Митинги распространились с западной, газодобывающей части страны по всей территории. С 4 января протесты продолжились в Актау, Атырау, Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Шымкенте, Таразе. Начались столкновения с полицией. Наиболее острые стычки начались в Алма-Ате. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев порекомендовал жителям Мангистауской области, которые вышли на акции протеста, проявить готовность к диалогу.

Протестующие захватили алма-атинскую резиденцию главы Казахстана. В штурме приняли участие несколько тысяч человек. До этого пикетчики подожгли здания администрации и прокуратуры.