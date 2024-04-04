Вооруженные банды захватили и разграбили Национальную библиотеку Гаити AFP: банды разгромили Национальную библиотеку Гаити в Порт-о-Пренсе

Фото: David Lorens Mentor/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные банд разграбили Национальную библиотеку Гаити в столице страны Порт-о-Пренсе, сообщили агентству AFP в администрации учреждения. По его данным, под угрозой документы возрастом до 200 лет.

На этой неделе также разграблены по меньшей мере три медицинских учреждения и два университета в Порт-о-Пренсе. Отмечается, что ситуация в Гаити ухудшились после унесшего жизни более 2,2 тысячи человек землетрясения и убийства президента Жовенеля Моиза в 2021 году. По сведениям телеканала Telesur, более 80% территории столицы контролируют банды, которые также консолидируются в других регионах страны.

В начале марта в Порт-о-Пренсе вооруженные люди напали на президентский дворец. Атака была скоординирована главами нескольких бандитских группировок. Различные группы одновременно атаковали несколько правительственных зданий, включая Министерство внутренних дел и штаб-квартиру полиции западного округа Гаити.

Некоторые местные жители поторопились покинуть город из-за ожесточенных боев между полицией и бандитами. В результате столкновения было убито более десятка бойцов. Члены бандитских формирований отступили под сопротивлением полиции.