Бандиты пошли на штурм президентского дворца в Гаити ABC: более десяти бандитов убиты при нападении на президентский дворец в Гаити

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В столице Гаити Порт-о-Пренсе вооруженные люди напали на президентский дворец, сообщает канал ABC со ссылкой на свой источник. Атака была скоординирована главами нескольких бандитских группировок.

Различные группы одновременно атаковали несколько правительственных зданий, включая президентский дворец, министерство внутренних дел и штаб-квартиру полиции западного округа Гаити. Некоторые местные жители поторопились покинуть город из-за ожесточенных боев между полицией и бандитами.

В результате вооруженного столкновения было убито более десятка боевиков. О жертвах среди полицейских пока не сообщается. Члены бандитских формирований отступили под сопротивлением полиции.

Ранее члены группировок напали на главную тюрьму Гаити в Порт-о-Пренсе. Во время нападения бандиты выпустили несколько сотен содержавшихся под стражей заключенных. Охранников тюрьмы отпустили после освобождения заключенных. Атака случилась в тот момент, когда в стране отсутствовал премьер-министр Ариэль Анри, который достиг соглашения в Кении об отправке миротворческого контингента в Гаити для борьбы с вооруженными бандами.