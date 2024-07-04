Часов Яр, Запорожье, Херсон: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 4 июля

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры WarGonzo, «Два майора» и «Рыбарь». Что сейчас происходит у Авдеевки, Бахмута, Волчанска, Липцев, Работино, Нетайлово, Красногоровки, Константиновки и Часова Яра? Какие последние новости известны о ситуации на направлениях СВО сегодня, 4 июля 2024 года?

WarGonzo

«Запорожский фронт. Здесь продолжаются, преимущественно, позиционные бои с применением средств дальнего поражения. ЛБС без существенных изменений. Донецкий фронт. В Константиновке продолжаются бои на окраине населенного пункта, без существенных продвижений. В Красногоровке российские войска продолжают выдавливать украинский гарнизон на окраины города, есть очередные продвижения, идет зачистка занятых позиций. В районе Карловки продолжаются тяжелые бои, ВС РФ ведут методичные наступательные действия, но ВСУ упорно отбиваются. Также есть тактические успехи в районе Евгеновки, бои идут на окраине этого населенного пункта. В районе Нью-Йорка ВС РФ продолжают развивать наступление, есть успехи. Часовоярское направление. Бои здесь все больше смещаются в район канала „Северский Донец — Донбасс“, куда ВСУ отошли из восточного пригорода Часова Яра на заранее подготовленные позиции. По украинским позициям активно работают артиллерия и авиация ВС РФ», — говорится в публикации.

По данным WarGonzo, на Харьковском направлении продолжаются встречные бои в Волчанске и в районе Глубокого.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО Украины

«Два майора»

«На Харьковском направлении вчера сообщали об отражении атак противника в районе Волчанска и севернее Липцев. По оценкам с мест, противнику из-за работы наших дальнобойных средств поражения не удается накопить достаточного количества сил для перехода в наступление. На Сватово-Купянском направлении поступают данные об активизации действий ВС России у н. п. Степовая Новоселовка. Сообщают о продвижении наших войск у Стельмаховки и Макеевки (ЛНР). Значительные успехи армии России отмечаются в районе Торецка (Дзержинска). Наши войска прорвали оборону ВСУ у Нью-Йорка (Новгородское) на глубину до 3 км, заняли часть Юрьевки. Продолжается штурм Южного (Пивденного). Кроме того, ВС России закрепились на окраинах Дружбы. Торецкая (Дзержинская) агломерация представляет собой почти сплошную урбанизированную местность, но, несмотря на плотную застройку, неожиданность для противника отдельных маневров стала причиной посыпавшегося переднего края обороны ВСУ. Бои продолжаются. Западнее Авдеевки ВС России атакуют на рубеже Невельское — Нетайлово, ВСУ готовятся к сдаче Карловки, отводя из Карловки наиболее боеспособные подразделения в надежде их сохранить, при этом оставляя для замедления продвижения наших войск мотопехоту для арьергардных боев», — сообщают журналисты.

По информации Telegram-канала «Два майора», на Запорожском направлении ВС России перешли в наступление в районе Щербаков — Нестерянки и продвинулись на глубину до полукилометра, также были взяты три опорных пункта ВСУ.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

«Рыбарь»

«На Артемовском направлении российские войска полностью зачистили микрорайон Канал в восточной части Часова Яра. На Александро-Калиновском направлении ВС РФ закрепились на окраинах Дружбы, а также заняли большую часть Артемово (Пивденного). На Донецком направлении российские войска продвигаются в частном секторе к западу от центрального парка в Красногоровке, а также расширили зону контроля на подступах к Яснобродовке. На Угледарском направлении штурмовые группы закрепились на южной окраине пруда на окраине Константиновки, а также ведут бои в балке Икряной западнее Сладкого», — пишут авторы канала.

Отмечается, что на Времьевском направлении ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Старомайорское, продвинувшись почти на километр в направлении Макаровки.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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