Военный эксперт объяснил неожиданный визит Столтенберга в Киев Военэксперт Матвийчук: Столтенберг намерен оценить боевые возможности ВСУ

Фото: Администрация Президента Украины

Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приехал в Киев с необъявленным визитом, чтобы оценить ситуацию на фронте и боевые возможности ВСУ, рассказал NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, Запад не верит в победу Украины, но стремится максимально затянуть военный конфликт.

НАТО трезво оценивает ситуацию, особенно в последние дни, когда несколько населенных пунктов перешли под контроль РФ. Они приехали посмотреть на реальную ситуацию, оценить боевые возможности Украины. НАТО необходимо знать, на что им рассчитывать в ближайшее время. Столтенберг, конечно, признает, что Украина не одержит победу. Они сейчас хотят посмотреть, как можно это все затянуть, — сказал Матвийчук.

Военный эксперт подчеркнул, что НАТО не готово к полномасштабной войне с Россией. По его мнению, Запад давно «поставил крест» на Украине, а главная цель, которую Североатлантический альянс преследует — максимально ослабить российскую армию.

Они не готовы к полномасштабной войне с Россией. НАТО сможет выйти на финальное противостояние не раньше конца 2025-го или начала 2026 года. Им плевать, никто даже и представить не может, чтобы Столтенберг сидел и думал, как же сделать лучше для Украины. Они уже поставили на ней крест. Сейчас основная цель — нанести максимальное поражение российской армии, — добавил Матвийчук.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса должны сделать своим приоритетом вооружение Украины. Он добавил, что озвученных обещаний по снабжению Киева боеприпасами и системами ПВО недостаточно.