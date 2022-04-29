Военный эксперт: Китай заберёт Украину за долги Военный эксперт Литовкин: Китай заберёт Украину за долги

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Военный эксперт Дмитрий Литовкин прокомментировал NEWS.ru уничтожение российскими военными корпусов космического завода «Артём» в Киеве. По его словам, Украина давно не является космической державой, а само предприятие до недавнего времени производило детали и элементы ракетных систем для ВСУ, чем и объясняется атака российских войск. Более того, вторая стадия российской спецоперации предполагает уничтожение транспортной инфраструктуры и всего промышленного комплекса Украины, что исключает какое-либо её участие в космических программах.

Будет просто создано абсолютно аграрное государство, типа Голландии. <...> Украина продавала чернозём Китаю, соответственно Китай, собственно говоря, заберёт и аграрную страну за долги, — предположил Литовкин.

Ранее в Минобороны сообщили, что воздушно-космические силы России высокоточными снарядами уничтожили производственные цеха украинского ракетно-космического предприятия «Артём», которое базируется в Киеве. Кроме того, с помощью крылатых ракет «Калибр» были уничтожены три электростанции в районе городов Фастов и Полонное, а также в селе Красносёлка. Российские ВКС также уничтожили 112 военных объектов украинской армии, включая командные пункты, склады с боеприпасами и места сосредоточения бронетехники.