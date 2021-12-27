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Военный аналитик объяснил, почему масштабной войны на Украине не будет

«Этого не произойдёт»: военный аналитик о словах Лаврова про «маленькую войну» на Украине
13:53, 27 декабря 2021
Военный аналитик объяснил, почему масштабной войны на Украине не будет Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Украинская армия не готова вести какую-то масштабную войну по причине слабого оснащения авиацией и средствами противовоздушной обороны, заявил NEWS.ru военный аналитик Михаил Ходарёнок. Ранее глава МИД России Сергей Лавров не исключил, что Запад хочет спровоцировать «маленькую войну» на Украине и обвинить в этом Москву.

Я думаю, этого не произойдёт. Хоть боеготовность украинской армии за последнее время существенно укрепилась, вести какую-то масштабную войну она ещё не готова по причине слабого оснащения авиацией и средствами противовоздушной обороны. Не в интересах Украины начинать какой-то масштабный конфликт, который закончится не самым лучшим образом. Поэтому точку зрения Лаврова, как бы велик он ни был, не поддерживаю, — заявил Ходарёнок.

Специалист считает, что ничего радикально нового в конфликте на юго-востоке Украины не произойдёт.

Ранее Лавров заявил, что о планах Запада свидетельствуют разговоры про наложение на Москву превентивных санкций. Глава МИД добавил, что об этом говорят и на самой Украине. Так, глава государства Владимир Зеленский сообщил о необходимости ввести превентивные санкции против России, чтобы не допустить эскалации на юго-востоке Украины.

Киев и страны Запада неоднократно обвиняли Москву в наращивании российских войск на границе с Украиной. Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на эти слова подчёркивал, что Москва никому не угрожает и перемещает войска по своей территории и на своё усмотрение.

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