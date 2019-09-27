https://static.news.ru/photo/38896df0-e230-11e9-b2fb-fa163e074e61_660.jpgФото: U.S. Department of Defense/Global Look Press
Возле берегов Крыма были замечены самолёты американских ВМС. Информацию об этом распространил мониторинговый проект PlaneRadar.
В 11:05 мск взлетевший с полигона Суда-Бей в Греции радиоразведчик Lockheed ЕР-3Е Orion с регистрационным номером 156511 начал разведку вблизи западных границ полуострова. На протяжении нескольких часов борт находился вокруг Крыма, перемещаясь со скоростью более 531 км/ч, говорится на странице проекта в Twitter.
11:05 мск. Самолёт радиоэлектронной разведки, военно морского флота #США, #Lockheed ЕР-3Е #Orion (#Aries II),рег. номер 156511, взлетевший с авиабазы Суда бэй, о. Крит, приступил к выполнению разведывательного полёта, вдоль черноморского побережья России. pic.twitter.com/uWJUVas3cn
Кроме этого, над акваторией Чёрного моря находился противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon с бортовым номером 169332. В небо он поднялся с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии и около полудня приступил к разведке, несколько раз облетев окрестности южного и юго-западного побережья Крыма.