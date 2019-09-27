https://static.news.ru/photo/38896df0-e230-11e9-b2fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Department of Defense/Global Look Press

Возле берегов Крыма были замечены самолёты американских ВМС. Информацию об этом распространил мониторинговый проект PlaneRadar.

В 11:05 мск взлетевший с полигона Суда-Бей в Греции радиоразведчик Lockheed ЕР-3Е Orion с регистрационным номером 156511 начал разведку вблизи западных границ полуострова. На протяжении нескольких часов борт находился вокруг Крыма, перемещаясь со скоростью более 531 км/ч, говорится на странице проекта в Twitter .

Кроме этого, над акваторией Чёрного моря находился противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon с бортовым номером 169332. В небо он поднялся с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии и около полудня приступил к разведке, несколько раз облетев окрестности южного и юго-западного побережья Крыма.

Как писал News.ru, 23 сентября в Минобороны РФ сообщили, что истребители НАТО в рамках миссии воздушной полиции сопроводили российские военные самолёты в небе над Балтикой. По данным литовского Минобороны, всего машины поднимались в воздух шесть раз в течение недели.