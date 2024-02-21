Военэксперт заявил о резкой перемене настроений у народа Украины Военэксперт Козюлин: на Украине наметилась позитивная пророссийская динамика

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинцы все чаще выступают против националистов, орудующих в стране, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Вадим Козюлин. По его мнению, это говорит об идеологическом отрезвлении населения Украины и появлении в ней позитивной пророссийской динамики.

Там очень негативно говорят о тех, кто придерживается «проазовских» (бригада «Азов» признана в РФ террористической, деятельность запрещена. — NEWS.ru) настроений, кто сносит советские памятники, борется с русским языком, переименовывает улицы и так далее. Антинационалистические настроения очень усилились. И даже замечаю некое злорадство рядовых украинцев, когда происходят пожары на объектах ВСУ, взрываются склады с боеприпасами, — рассказал он.

По словам заведующего центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ, эта тенденция бросается в глаза при анализе публикаций и комментариев в социальных сетях и на сайтах.

Ранее Минобороны РФ сообщило о захвате в плен командира роты «Азова» во время операции по освобождению Авдеевки в ДНР. Пленный рассказал, что в боях за город принимало участие большое количество зарубежных наемников, в том числе из Канады и Грузии. Они бежали с позиций, опасаясь окружения подразделениями ВС РФ.

Главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ о выводе украинских подразделений из Авдеевки 17 февраля. Однако, по информации Military Watch Magazine, военнослужащие начали покидать населенный пункт еще за день до распоряжения командования.