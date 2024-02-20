В США рассказали о бегстве ВСУ из Авдеевки за день до приказа Сырского MWM: ВСУ ушли из Авдеевки за день до приказа Сырского

Фото: МО РФ

Украинские солдаты начали отступать из Авдеевки за день до того, как главком ВСУ Александр Сырский отдал соответствующий приказ, пишет американское издание Military Watch Magazine. В материале отмечается, что на пике наступления ВС РФ на Авдеевку потери украинских военных в городе достигали примерно 1500 человек в день.

Издание пишет, что приказ Сырского был отдан, чтобы прикрыть бегство ВСУ из города, и ссылается при этом на видео российского Минобороны, на котором видно, что украинские военные покидают город, бросив значительное количество техники.

Показательно, что отступление началось фактически за день до приказа, что вызвало предположения, что он был отдан для прикрытия самовольного оставления позиций, — подчеркивается в статье.

Также издание отмечает, что ВСУ бросили в Авдеевке много раненых, часть из них была взята в плен.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Он сообщил, что принял такое решение во избежание окружения и ради сохранения жизней солдат.

Военный корреспондент Андрей Руденко ранее сообщил, что взятие Авдеевки куда важнее, чем установление контроля над Мариуполем. По его словам, в этом городе собрали «всю погань». Именно Авдеевку готовили к вооруженному конфликту на протяжении десяти лет.