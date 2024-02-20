Пленный командир «Азова» рассказал о канадских наемниках в рядах ВСУ Минобороны РФ: командир «Азова» сообщил об участии наемников в боях за Авдеевку

Фото: МО Украины

Российские военнослужащие взяли в плен командира роты из бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), который рассказал о наемниках в рядах Вооруженных сил Украины в боях в Авдеевке, передает Минобороны РФ. В частности, в боевых действиях принимали участие канадские и грузинские бойцы.

Из допроса командира «Азова» выяснилось, что в батальоне числились 10 наемников из Канады, а также некоторое число солдат из Грузии. Бойцы, опасаясь попасть в окружение российскими силами, бежали с позиций, уточнил военнослужащий штурмового подразделения группировки «Центр» с позывным ХМАО.

Опорник был серьезный. <...> Противник, боясь окружения — быть взятым в кольцо, отступал, бежал. Здесь был «Азов», насколько я помню, третий батальон у них. Взяли пленного. Он пошел на диалог с нами, рассказал, что здесь принимали участие канадские наемники, — добавил российский военный.

Военные Вооруженных сил России научились изолировать поле боя, а также наносить быстрые удары, что и позволило им взять под контроль Авдеевку, заявил ранее пожелавший остаться анонимным украинский офицер. Он добавил, что из-за нарушения логистики ВСУ не получали боеприпасы в нужном количестве.