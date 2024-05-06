Военэксперт рассказал, чем так опасны для ВСУ сверхмощные российские бомбы Военэксперт Пылаев: ВСУ не способны уничтожить российские сверхмощные бомбы

Фото: МО РФ

Сверхмощные бомбы, применяемые российской армией на СВО, представляют серьезную угрозу для ВСУ, рассказал NEWS.ru военный эксперт Александр Пылаев. По его словам, украинские войска могут нарушить управление крупной авиабомбы, однако сбить ее невозможно.

Чем тяжелее боеприпас, тем сложнее его сбить средствами ПВО. Инерцию, развиваемую таким боеприпасом, нельзя разрушить с помощью стандартной противовоздушной ракеты. Которая часто даже не попадает в цель, а разрывается рядом в расчете разрушить условный блок управления. Поэтому ВСУ могут нарушить управление нашей сверхмощной бомбы, но сбить — нет. Кроме того, определить, какая бомба находится внутри бомбового отсека бомбардировщика, весьма непросто, — рассказал Пылаев.

Ранее начальник местного следственного управления Сергей Болвинов сообщил, что российские силы применили мощную бомбу ФАБ-1500 против позиций ВСУ под Купянском. По его словам, вооружение такой мощности против украинских сил используется впервые. Минобороны России данную информацию не комментировало.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России ударили по складу с боекомплектом ВСУ в районе Новая Бавария в Харькове. Также, по его словам, российская армия поразила расположение солдат ВСУ. Помимо этого, сообщается об ударах в Балаклее Харьковской области. По данным подполья, этот участок украинская армия использовала для ротации личного состава.