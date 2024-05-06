«Началось землетрясение»: украинцы пришли в ужас от взрыва мощной бомбы «Страна»: ВКС РФ применили мощную бомбу ФАБ-1500 под Купянском

Фото: МО РФ

Российские силы применили мощную бомбу ФАБ-1500 против позиций ВСУ под Купянском, сообщил начальник местного следственного управления Сергей Болвинов. По его словам, которые приводит издание «Страна.ua», вооружение такой мощности против украинских сил используется впервые. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Вздрогнуло все вокруг, будто началось землетрясение. <...> Вооружение такой мощности против нас использовали впервые, — сказал Болвинов.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Очеретино в ДНР. Кроме того, по данным военного ведомства, российские военнослужащие подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Архангельское и Новгородское.

Накануне координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России ударили по складу с боекомплектом ВСУ в районе Новая Бавария в Харькове. Также, по его словам, российская армия поразила расположение солдат ВСУ. Помимо этого, сообщается об ударах в Балаклее Харьковской области. По данным подполья, этот участок украинская армия использовала для ротации личного состава.