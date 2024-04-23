Военэксперт назвал главную сложность для Израиля и США в борьбе с Ираном Военный эксперт Леонков: Израилю и США трудно добраться до военных баз Ирана

Фото: Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

Армия обороны Израиля

После окончания войны в Ираке страны Ближнего Востока взяли курс на перевооружение, и Иран с его промышленностью во многом опередил соседей, рассказал NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, сейчас многие военные базы и другая важная инфраструктура на территории республики защищены скальными породами, потому ни Израиль, ни США не могут подобраться к этим объектам.

Государства Ближнего Востока перевооружались после окончания войны в Ираке в 2003 году, готовились к различным конфликтам. В Иране с его промышленностью это происходило гораздо быстрее. Многие свои производственные мощности и военные базы Иран разместил в скальных породах. Чтобы до них добраться, нужна крупная наземная операция. Ни Израиль, ни США к этому явно не готовы, — сказал эксперт.

Он отметил, что созданная Вашингтоном коалиция не в состоянии справиться даже с йеменскими хуситами: из 33 кораблей, задействованных в операции, треть уже вернулись на базы.

Ранее появилась информация о том, что американские власти допускают введение санкций в отношении одного из подразделений Армии обороны Израиля из-за нарушения прав граждан на Западном берегу реки Иордан. Если информация подтвердится, это будет первый случай, когда Вашингтон введет ограничительные меры против армии еврейского государства.

Предполагается, что санкции запретят батальону и его членам получать какую-либо военную помощь со стороны Вашингтона и проходить обучение у американских инструкторов.