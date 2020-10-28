Власти Катара извинились за случаи осмотра гинекологами женщин в аэропорту

https://static.news.ru/photo/a7245614-1923-11eb-a7ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jim Halliday/wikipedia.org

В правительстве Катара выразили сожаление из-за случаев принудительного осмотра женщин гинекологами в аэропорту Дохи. Власти объяснили это попыткой найти злоумышленницу, оставившую новорождённого ребёнка в холле аэропорта.

В то время как целью срочного осмотра было не позволить виновным в ужасном преступлении сбежать, Катар сожалеет в связи с неудобством или нарушением личных свобод какого-либо пассажира, вызванных этим действием, — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства.

Ранее пассажиры рейса Доха — Сидней рассказали, что девушки подвергались принудительному осмотру врачами-гинекологами в карете скорой помощи рядом с аэропортом. По данным СМИ, аналогичная ситуация сложилась и с пассажирами других рейсов.

Как ранее писал NEWS.ru, в отношении 30-летней жительницы Красноярска возбудили уголовное дело по подозрению в продаже новорождённого семейной паре.