Жительница Красноярска продала сына за 25 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/8e597cca-183a-11eb-a3b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Karl-Heinz Spremberg / CHROMORAN/Global Look Press

В отношении 30-летней жительницы Красноярска возбуждено уголовное дело по подозрению в продаже новорождённого семейной паре. Об этом сообщили в СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Уголовное дело возбуждено в отношении 30-летней жительницы города Красноярска. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (купля-продажа человека, совершённая в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), — сказано в сообщении.

Как сообщил источник KP.RU, женщину задержали в Москве.

По данным следствия, когда сибирячка была беременна, она нашла семью, с которой договорилась о том, что передаст ей на воспитание младенца. При этом в роддом она поступала с паспортом женщины, которой должна была передать ребёнка. В апреле малыш появился на свет, и после выписки она отдала его семье. В июле купившая ребёнка пара перевела ей на карту 25 тысяч рублей.

Мальчик сейчас находится в доме ребёнка. Действиям пары, которая купила малыша, следователи также дадут правовую оценку.

Как писал NEWS.ru, в Химках младенец получил травмы из-за пьяного отца.