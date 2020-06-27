Власти Аргентины ужесточили карантин в столичном регионе

https://static.news.ru/photo/7063292e-b7ef-11ea-87de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Marco Passaro/Keystone Press Agency

Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил об отмене всех послаблений и ужесточении карантина в Буэнос-Айресе. Он продлится до 17 июля.

С 1 июля сделаем более жёсткий шаг — будем просить граждан оставаться в домах и выходить только за вещами, необходимыми для жизни. Эта мера будет действовать в Буэнос-Айресе и пригородах до 17 июля, — цитирует его РИА Новости.

Эти решения означают, что положение в Буэнос-Айресе вернётся к изначальной фазе карантина. По словам Фернадеса, это необходимо сделать из-за того, что 97% случаев коронавирусной инфекции фиксируются в столичном регионе и за последние 20 дней число заражений увеличилось на 147%.

Я хочу, чтоб вы поняли, что Альберто Фернандес не влюблён в карантин, он влюблён в жизнь, поэтому мы принимаем такие решения, — подытожил лидер Аргентины.

NEWS.ru передавал ранее, что 15 марта 2020 года власти Аргентины полностью закрыли въезд в страну в связи с пандемией коронавируса.