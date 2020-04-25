Видеоконференцию лидеров G20 отложили из-за разногласий между Китаем и США

https://static.news.ru/photo/5e5b01f8-86b6-11ea-9071-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Видеоконференция лидеров G20, которая должна была состояться в пятницу, была отложена из-за разногласий между Китаем и США по вопросу роли Всемирной организации здравоохранения. Вашингтон и Пекин не смогли согласовать свои формулировки, касающиеся ВОЗ.

Таким образом, конференция была отложена в последний момент, — сообщил источник газеты South Chins Morning Post.

По данным собеседника издания, США настаивали на том, чтобы ВОЗ отчиталась о своих ранних действиях в борьбе с пандемией COVID-19. Однако Пекин выступил решительно против и отказался обсуждать подобное предложение. Не исключено, что саммит всё же состоится в ближайшем будущем, если стороны смогут найти компромисс.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пандемия коронавируса и текущий кризис продемонстрировали, что эффективность ряда международных организаций оставляет желать лучшего. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это касается в том числе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Всемирной торговой организации (ВТО) и «Большой двадцатки» (G20).