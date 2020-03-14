https://static.news.ru/photo/5692f28c-66cc-11ea-93d3-fa163e074e61_660.jpg Эсхак Джахангири Фото: Amir Narimani/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири переболел коронавирусной инфекцией нового типа. Сейчас чиновник постепенно восстанавливается после недуга.

Политик планирует вернуться к работе, передаёт агентство IRNA. За последние сутки на территории государства умерли 113 инфицированных COVID-19. В течение этого периода зафиксировали 1209 заражений, общее число пациентов достигло 13 938. 4590 человек смогли вылечиться от заболевания.

Вспышка COVID-19 началась в центральной части Китая — в городе Ухань (провинция Хубэй). К 15 марта заразились более 156 тысяч человек. Жертвами заболевания стали 5,8 тысячи, свыше 75 тысяч заболевших выздоровели.

Распространившаяся из Китая коронавирусная инфекция в марте признана пандемией. Десятки стран, в том числе Россия, ограничили авиасообщение и закрыли сухопутные границы. Правительство РФ рекомендовало регионам отменять массовые мероприятия, переводить школьников и студентов на домашнее обучение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Вена закроет авиасообщение с Великобританией, Нидерландами, Украиной и Россией в целях борьбы с распространением коронавируса нового типа, рассказал канцлер Австрии Себастьян Курц. Он добавил, что в будущем страна запретит туристам из указанных стран прямой въезд в республику, в том числе из РФ.

В этот же день, 15 марта, о закрытии авиа- и автодорожного сообщения с другими странами заявило руководство Узбекистана.