Вице-премьер Крыма призвал ООН проверить украинскую блокаду полуострова

https://static.news.ru/photo/f89617ae-b30b-11ea-a180-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер Крыма и постоянный представитель республики при президенте Георгий Мурадов обвинил власти Украины в ответственности за многочисленные нарушения прав человека, вызванные блокадой полуострова.

По словам Мурадова, Киев установил транспортную, водную и энергетическую блокаду полуострова, который в 2014 году перешёл под управление России. Законность присоединения Крыма не признала ООН, а Евросоюз и США ввели против Москвы несколько пакетов экономических санкций.

Мурадов представил доклад о «многочисленных преступлениях против общепризнанных прав человека, совершённых Украиной и западными странами в отношении крымчан» на заседании Совета ООН по правам человека. Крымский чиновник призвал Организацию Объединённых Наций расследовать приведённые факты.

Только Россия могла спасти наш народ от истребления, к которому призывали организаторы переворота. Поэтому в Крыму требование вернуть Крым Украине воспринимается только как призыв уничтожить наш народ, — цитирует Мурадова РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, 19 июня страны Европейского союза договорились продлить антироссийские санкции до 2021 года. Председатель Евросовета Шарль Мишель пообещал, что организация не ослабит экономического и политического давления на Россию, чтобы добиться возвращения Крыма и мира на востоке Украины.