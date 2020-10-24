Великобритания «берёт на прицел» кремлёвскую элиту

Власти Великобритании разработали против российской политической элиты целый комплекс скрытых мер в отместку за инцидент в Солсбери. Это следует из интервью экс-советника британского премьер-министра по национальной безопасности и экс-секретаря кабинета министров Марка Седвилла. Согласно его оценкам, Лондон решил «наказать» ближайшее окружение российского лидера. Однако этот сценарий сопряжён с рисками для самой Британии.

О негласных санкциях против российской элиты Седвилл заявил в разговоре с британской Times. По его словам, после громкого происшествия в Солсбери власти Соединённого Королевства не ограничились высылкой представителей российского дипкорпуса и официальными санкциями.

Мы приняли ряд негласных мер, в том числе тех, которые касаются незаконного вывода денег из России, а также непубличные инициативы, о которых я, само собой, рассказать не могу, — пояснил бывший чиновник.

Отвечая на вопрос журналистов о том, почему Лондон до сих пор не использовал против Москвы заявленный потенциал для проведения мощных кибератак, Седвилл заметил, что если процесс не виден, «это не значит, что мы этого не делаем». По его словам, никаких нелегальных операций против российского руководства британские власти не проводили. Однако их целью является ближайший круг президента Владимира Путина.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 2019 году Национальный центр кибербезопасности Британии, ответвление Центра правительственной связи (GCHQ), принял участие в операции против хакерской группы Evil Corp, которая использовала вредоносные программы для кражи средств и, как считают в Лондоне, действовала от имени РФ.

Для нас важно иметь свободу манёвра в серой зоне и эффективно ей пользоваться. Нельзя отдавать инициативу нашим противникам. Есть уязвимые точки, которые мы можем использовать, просто мы не всегда об этом говорим, — считает Седвилл.

В исследовательской среде полагают, что негласные меры против российского руководства, вполне вероятно, могут включать в себя смесь кибератак и классические разведывательные операции. Один из сценариев, к которому могли прибегнуть британцы, предполагает внедрение вредоносного программного обеспечения (ПО) в электронную почту кремлёвских чиновников для извлечения конфиденциальной информации.

Впрочем, у любых операций в киберсфере есть свои риски. Как говорят бывшие высокопоставленные сотрудники британской разведки, использование электронных атак, например, для удара по банковским активам президентского окружения или просто высших должностных лиц будет рассматриваться как «акт войны». Сценарий со взломом банковских активов, по их словам, может быть применён только к чиновникам менее крупного калибра.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Седвилл являлся секретарём кабмина Соединённого Королевства с июня 2018 года и премьерским советником по национальной безопасности с апреля 2017-го. Перед этим он занимал ряд постов в Форин-офисе и министерстве внутренних дел. Покинув госслужбу, он получил постоянное пэрство в Палате лордов. Была версия, что Седвилл объявил об отставке в июне из-за его разладившихся отношений с главой правительства Великобритании. Не исключено, что порция откровений в Times может быть рассчитана и на определённый внутриполитической эффект.

Однако главный вывод, который можно сделать из интервью Седвилла, это то, что Лондон всерьёз рассматривает предполагаемое окружение президента РФ в качестве своей мишени. В Британии уверены, что условные «олигархи» и сильный аппарат государственной безопасности — это опора действующей власти в РФ. Согласно этим оценкам, они вполне способны оказывать влияние на смену политического курса Кремля.