Вашингтон признал институты Конфуция иностранными миссиями Китая

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США признали действующие на территории страны институты Конфуция, занимающиеся продвижением китайской культуры, иностранными миссиями КНР.

Об этом заявил глава Госдепартамента Майк Помпео, передаёт ТАСС. По мнению госсекретаря, институты Конфуция негативно влияют на американские учебные заведения и продвигают кампанию Китая по враждебному влиянию и глобальной пропаганде.

21 июля Соединённые Штаты Америки потребовали от КНР закрыть в течение 72 часов генконсульство, расположенное на территории Хьюстона, передавал NEWS.ru. Вашингтон мотивировал это решение тем, что сотрудники дипмиссии вели себя неподобающим для дипломатов образом. Также в США обвиняют китайских дипломатов в промышленном шпионаже и злоупотреблении практикой студенческих обменов.

Китай пообещал должным образом ответить на «бесчинства и безрассудства» Соединённых Штатов.