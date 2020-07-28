Китай пообещал ответить на безрассудные действия США

https://static.news.ru/photo/69d1e3e6-d100-11ea-bfd8-fa163e074e61_660.jpg Ван И Фото: Chen Yehua/Xinhua/Global Look Press

Глава МИД Китая Ван И провёл телефонный разговор со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. Китайский министр в ходе беседы пообещал дать «твёрдый и рациональный» ответ на «бесчинства и безрассудства США».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на китайское внешнеполитическое ведомство. Ван И заявил, что Пекин не станет способствовать разжиганию конфликта, однако будет «решительно противодействовать злостным практикам», ущемляющим китайские «законные права и интересы». Таким образом глава МИД КНР прокомментировал закрытие генерального консульства Китая в Хьюстоне и аналогичную меру в отношении дипмиссии США в Чэнду.

Ван И добавил, что Пекин и Вашингтон должны придерживаться принципов рациональности. По его словам, две страны обязаны поддерживать стабильность связей на всех уровнях, исходя из общих интересов китайского и американского народов. Министр подчеркнул, что всем государствам мира следует предотвратить скатывание к новой холодной войне.

Мы считаем, что все государства могут принимать правильные и мудрые решения и не соглашаться вынужденно с точкой зрения влиятельной политической группы, находящейся в США, — заключил Ван И.

21 июля Соединённые Штаты Америки потребовали от КНР закрыть в течение 72 часов генконсульство, расположенное на территории Хьюстона, передавал NEWS.ru. Вашингтон мотивировал это решение тем, что сотрудники дипмиссии вели себя неподобающим для дипломатов образом. Также в США обвиняют китайских дипломатов в промышленном шпионаже и злоупотреблении практикой студенческих обменов.