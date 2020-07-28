Китай пообещал ответить на безрассудные действия США

Глава МИД Китая Ван И провёл телефонный разговор со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. Китайский министр в ходе беседы пообещал дать «твёрдый и рациональный» ответ на «бесчинства и безрассудства США».
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Ван И добавил, что Пекин и Вашингтон должны придерживаться принципов рациональности. По его словам, две страны обязаны поддерживать стабильность связей на всех уровнях, исходя из общих интересов китайского и американского народов. Министр подчеркнул, что всем государствам мира следует предотвратить скатывание к новой холодной войне.
Мы считаем, что все государства могут принимать правильные и мудрые решения и не соглашаться вынужденно с точкой зрения влиятельной политической группы, находящейся в США, — заключил Ван И.
21 июля Соединённые Штаты Америки потребовали от КНР закрыть в течение 72 часов генконсульство, расположенное на территории Хьюстона, передавал NEWS.ru. Вашингтон мотивировал это решение тем, что сотрудники дипмиссии вели себя неподобающим для дипломатов образом. Также в США обвиняют китайских дипломатов в промышленном шпионаже и злоупотреблении практикой студенческих обменов.
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