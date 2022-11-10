В Запорожье допустили попытку захвата ЗАЭС украинскими военными Рогов: ВСУ могут предпринять попытку захвата ЗАЭС в ближайшее время

Фото: Russian Look/Global Look Press

Запорожская АЭС

Вооруженные силы Украины могут в ближайшее время попытаться захватить Запорожскую АЭС. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, Киев подготовил к штурму и захвату станции по меньшей мере 700 человек.

Как рассказал Рогов, более 450 солдат сил специальных операци ВСУ в последнее время тренировались в районе села Вольноандреевка, недавно к ним присоединились еще 300 бойцов. Чиновник полагает, что военные отрабатывают форсирование Днепра и взятие под контроль плацдарма и крупных объектов техногенного происхождения.

Уже как минимум 700 человек, которых мы видим, подготовлены именно к штурму и захвату атомной станции. Плюс добавим сюда бронекатера, группировку в несколько десятков тысяч человек, которая находится на линии боевого соприкосновения, — сказал Рогов.

Он также привел разведданные, согласно которым украинские военные якобы намереваются «зайти клином» в группировку ВС РФ в Запорожской области и в результате дойти до Бердянска, отрезав россиянам сухопутный коридор в Крым. рогов утверждает, что данный сценарий вместе с взятием под контроль ЗАЭС является приоритетным у властей Киева и в ближайшее время будет совершена попыта его реализации.

РанееВладимир Рогов заявил, что на Запорожской АЭС предотвращен теракт, готовившийся с весны. По его словам, на территории станции найден схрон со взрывчаткой, который украинские войска оставили еще в феврале — марте 2022 года. Украинская сторона предполагала, что подрыв в нужное время осуществит один из сотрудников ЗАЭС, которого удастся завербовать, уверен Рогов.