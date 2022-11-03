На Запорожской АЭС предотвратили готовившийся с весны теракт Член ВГА Запорожья Рогов: на ЗАЭС предотвратили теракт, готовившийся Украиной с весны

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что на Запорожской АЭС предотвращен теракт. Его был киевский режим, готовивший взрыв с весны, отметил он в беседе с РИА Новости.

На Запорожской АЭС предотвращен теракт, заказчиком которого является режим Зеленского, — подчеркнул представитель ВГА.

Рогов уточнил, что на территории станции найден схрон со взрывчаткой, который украинские войска оставили еще в феврале-марте 2022 года. По его словам, украинская сторона предполагала, что подрыв в нужное время осуществит один из сотрудников ЗАЭС, которого удастся завербовать.

Взрывом могло уничтожить тепломагистраль, которая связывает атомную станцию с Энергодаром. В результате теракта население города осталось бы на зиму без тепла, объяснил Рогов.

Ранее Владимир Рогов заявил, что 29 октября российские войска смогли отбить попытку десанта ВСУ высадиться у Запорожской АЭС. По его словам, украинские военные планировали высадиться на левый берег Днепра в Энергодаре, однако понесли потери и отступили.