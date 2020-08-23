В западных странах получают посылки с семенами из Китая

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Граждане целого ряда стран Запада получают в последние недели из Китая посылки с семенами, которые они не заказывали. Причина такого явления неизвестна.

Как сообщила газета Le Parisien, французские власти призвали граждан уничтожать такие семена, так как они могут быть переносчиками болезней. Кроме этого, они могут угрожать сохранению биологического разнообразия Европы. Для уничтожения семян достаточно положить их в герметические пакеты и выкинуть в мусорную корзину, их утилизируют вместе с остальными отходами.

Следствие по данному делу получено бригаде по ветеринарным и фитосанитарным расследованием Минсельхоза Франции. Власти рекомендуют направлять фотографии посылок и их транспортных накладных в это ведомство, чтобы эксперты смогли собрать больше сведений об отправителях.

Ранее посылки с неизвестными семенами и маркировкой «ювелирные украшения» получили несколько жителей трёх американских штатов: Юты, Вирджинии и Кентукки. Надписи о том, что в посылке содержатся ювелирные украшения, были сделаны на китайском языке. В американском Минсельхозе заявили о нескольких случаях получения незаказанных посылок, содержащих семена, вероятнее всего, из КНР.

Сначала в Минсельхозе США не смогли опознать семена, но предположили, что это вредные культуры. Получателей призвали не сажать их, а в случае получения сообщать в управление по растениеводству. Предупреждения выдали в 31 штате.

Полицейские занялись собственным расследованием и выяснили, что семена связаны с онлайн-мошенничеством под названием «чистка щёткой». Это приём поставщиков, который используется для повышения рейтинга продукта. Производители отправляют недорогой товар случайному получателю, а затем пишут положительные отзывы от его имени, писал NEWS.ru.