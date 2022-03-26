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В Японии заявили об отсутствии возможности конфисковать валютные резервы РФ

Министр финансов Японии Судзуки заявил об отсутствии закона для конфискации резервов ЦБ РФ
07:21, 28 марта 2022
В Японии заявили об отсутствии возможности конфисковать валютные резервы РФ Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press
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Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил, что у Токио нет возможности для конфискации валютных резервов Центробанка России. В стране не принимался закон, позволяющий это сделать, пояснил он на заседании парламента, передаёт ТАСС.

В нашем законодательстве, в том числе в законе о Банке Японии, нет положений, позволяющих реквизировать резервы иностранных центральных банков в иностранной валюте, которые хранятся в Банке Японии, — рассказал чиновник.

Такой ответ он дал на вопрос о том, способна ли Япония конфисковать российские резервы, как этого требуют введённые санкции.

Ранее в Министерстве иностранных дел Британии заявили, что  санкционные ограничения на операции с золотовалютным резервом России также распространяются и на транзакционные операции с золотом. При этом Банк России сообщил, что весь золотой запас РФ находится на территории страны.

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