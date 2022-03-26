В Японии заявили об отсутствии возможности конфисковать валютные резервы РФ

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил, что у Токио нет возможности для конфискации валютных резервов Центробанка России. В стране не принимался закон, позволяющий это сделать, пояснил он на заседании парламента, передаёт ТАСС.

В нашем законодательстве, в том числе в законе о Банке Японии, нет положений, позволяющих реквизировать резервы иностранных центральных банков в иностранной валюте, которые хранятся в Банке Японии, — рассказал чиновник.

Такой ответ он дал на вопрос о том, способна ли Япония конфисковать российские резервы, как этого требуют введённые санкции.

Ранее в Министерстве иностранных дел Британии заявили, что санкционные ограничения на операции с золотовалютным резервом России также распространяются и на транзакционные операции с золотом. При этом Банк России сообщил, что весь золотой запас РФ находится на территории страны.