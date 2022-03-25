МИД Британии: санкции распространятся на сделки с золотом Банка России

В Министерстве иностранных дел Британии сообщили, что санкционные ограничения на операции с золотовалютным резервом России также распространяются и на транзакционные операции с золотом, передаёт РИА Новости. Ранее Банк России сообщил, что весь золотой запас РФ находится на территории страны.

Руководство (по исполнению санкций) обновлено для уточнения, что запрет на предоставление финансовых услуг для целей управления валютными резервами и активами также распространяется на транзакции с золотом, — говорится в сообщении.

Ранее в Минфине США уточнили, что действующие американские санкции против России распространяются на любые сделки с золотом, имеющие отношение к российскому Центробанку. Запрет касается сделок резидентов США с лицами из санкционных списков и распространяется на сделки с Банком России, Минфином РФ и Фондом национального благосостояния. При этом участников рынка золота призвали проявлять бдительность, поскольку лица, подпавшие под антироссийские санкции, используют различные меры для того, чтобы избежать их воздействия.

Экономист, доцент кафедры «Макроэкономика» Финансового университета при правительстве РФ Пётр Арефьев ранее заявил, что у США не получится заморозить золотые резервы России, поскольку все они находятся на территории РФ. Эксперт напомнил, что помимо России крупнейшими запасами золота обладает Китай и именно Пекин может считаться одним из ключевых претендентов на золотые активы России.