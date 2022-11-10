В Японии узнали о гибели соотечественника, воевавшего на Украине Власти Японии проверяют данные о гибели соотечественника, участвовавшего в боях на Украине

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Правительство Японии в настоящее время проверяет данные о гибели гражданина страны, который в качестве добровольца отправился на Украину и вступил в ряды вооруженных сил страны. Об этом сообщил в ходе регулярной пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, его слова приводит ТАСС. Ранее информация о гибели японца в результате боевых действий появилась в местном сегменте социальных сетей.

Мы в курсе сообщений, которые вы отметили. В настоящее время посольство [Японии] на Украине проверяет подлинность этой информации, — сказал Мацуно.

Он напомнил, что правительство страны уже неоднократно рекомендовало гражданам покинуть территорию Украины и воздержаться от поездок туда.

Согласно информации, которая ранее распространилась в социальных сетях, в результате боевых действий на Украине погиб по меньшей мере один японец.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 1 ноября сообщил, что за две предыдущие недели в соне спецоперации погибли около 200 иностранных граждан, выступавших на стороне вооруженных сил Украины.

Ранее стало известно, что на Украине погиб воевавший на стороне ВСУ гражданин Великобритании Саймон Лингард. Отмечается, что это третий британский наемник, который погиб в ходе СВО за всё время. По информации СМИ, украинские военные предложили свою помощь в доставке тела на родину боевика.

Также сообщалось о гибели бойца элитной дивизии армии США Пола Кима. Он входил в Международный легион территориальной обороны Украины и погиб за два дня до своего 35-летия.

5 ноября СМИ сообщали о гибели воевавшего в рядах ВСУ уроженца Тайваня Цзэн Шэнгуана. Он проходил службу в составе штурмовой роты «Карпатская Сечь» и стал первым тайваньцем, погибшим в зоне СВО.