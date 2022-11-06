В Николаеве погиб экс-боец элитной дивизии ВС США Coffee or Die Magazine: американский десантник Пол Ким погиб на Украине

Фото: shutterstock.com

Бывший боец элитной дивизии армии США Пол Ким погиб на Украине, пишет Coffee or Die Magazine со ссылкой на украинское правительство. По данным издания, он входил в Международный легион территориальной обороны Украины и погиб за два дня до своего 35-летия.

Как пишет издание, Ким был убит в Николаеве во время обстрела в «особо ожесточенном бою» с участием артиллерии, танков и бронетехники. До того, как отправиться на Украину, он был десантником 82-й воздушно-десантной дивизии США.

В армии Ким служил 12 лет. В 2005 году его зачислили в армейский резерв, с лета 2007-го по май 2008-го он находился в Ираке. Окончил университет в Оклахоме, а также преподавал военную науку студентам корпуса подготовки офицеров запаса в Техасском университете.

5 ноября СМИ сообщали о гибели воевавшего в рядах ВСУ уроженца Тайваня Цзэн Шэнгуана. Он проходил службу в составе штурмовой роты «Карпатская Сечь» и стал первым тайванцем, погибшим в зоне СВО.

Ранее ветеран военной разведки Герой России Рустем Клупов заявил, что большое число наемников на Украине в составе ВСУ объясняется тем, что резервы украинской армии уже практически исчерпались. По его мнению, об этом говорит то, что в плен стало попадать больше людей зрелого и пожилого возраста.