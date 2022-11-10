На Украине погиб воевавший на стороне ВСУ наемник из Великобритании Sky News: на Украине погиб воевавший на стороне ВСУ наемник из Великобритании

На Украине погиб воевавший на стороне ВСУ наемник из Великобритании Саймон Лингард, сообщает телеканал Sky News. Отмечается, что это третий британский наемник, который погиб в ходе СВО за всё время. По информации издания, украинские военные предложили свою помощь в доставке тела на родину боевика.

Обстоятельства смерти военнослужащего неизвестны. Саймон Лингард, предположительно, третий наемник из Великобритании, погибший в зоне СВО за всё время, — сказано в публикации.

До этого в марте погиб 24-летний Джордан Гэтли, а в апреле 36-летний Скотт Сибли.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ранее заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) растратили практически весь имеющийся потенциал. Он отметил, что Запад в попытке исправить ситуацию пополняет ряды украинских военных за счет наемников. Глава Чечни добавил, что чеченские бойцы готовят некие «сюрпризы» для подразделений ВСУ, но не уточнил о чем идет речь. Он указал на то, что руководство в Киеве отправляет в бой простых рабочих.

Военный эксперт Владислав Шурыгин также рассказал, что в последнее время российские силы наращивают интенсивность ударов по позициям украинской артиллерии и средств ПВО. Специалист пояснил, что причина этого в том, что на фронт активно начали поставлять барражирующие боеприпасы разных классов и корректируемые снаряды.