На Украине погиб воевавший на стороне ВСУ наемник из Великобритании Саймон Лингард, сообщает телеканал Sky News. Отмечается, что это третий британский наемник, который погиб в ходе СВО за всё время. По информации издания, украинские военные предложили свою помощь в доставке тела на родину боевика.
Обстоятельства смерти военнослужащего неизвестны. Саймон Лингард, предположительно, третий наемник из Великобритании, погибший в зоне СВО за всё время, — сказано в публикации.
До этого в марте погиб 24-летний Джордан Гэтли, а в апреле 36-летний Скотт Сибли.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ранее заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) растратили практически весь имеющийся потенциал. Он отметил, что Запад в попытке исправить ситуацию пополняет ряды украинских военных за счет наемников. Глава Чечни добавил, что чеченские бойцы готовят некие «сюрпризы» для подразделений ВСУ, но не уточнил о чем идет речь. Он указал на то, что руководство в Киеве отправляет в бой простых рабочих.
Военный эксперт Владислав Шурыгин также рассказал, что в последнее время российские силы наращивают интенсивность ударов по позициям украинской артиллерии и средств ПВО. Специалист пояснил, что причина этого в том, что на фронт активно начали поставлять барражирующие боеприпасы разных классов и корректируемые снаряды.