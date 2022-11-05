Первый воевавший за ВСУ наемник из Тайваня погиб на Украине

Фото: cna.com.tw

Цзэн Шэнгуан

Воевавший в рядах Вооруженных сил Украины уроженец Тайваня Цзэн Шэнгуан погиб после ранения на фронте, сообщает агентство CNA. Он проходил службу в составе штурмовой роты «Карпатская Сечь». Шэнгуан стал первым тайваньцем, погибшим в зоне СВО.

Мужчина отправился на фронт в самом начале военной операции в качестве добровольца. Смертельное ранение он получил 2 ноября — уроженец Тайваня погиб от потери крови. Помимо него в рядах ВСУ состоят около 10 жителей острова.

Сегодня вечером на его мобильном телефоне появилось сообщение от г-на Цзэна, но это были новости о смерти, — подтвердила информацию о гибели Цзэна Шэнгуана его жена.

Ранее 40-летний австралийский снайпер Тревор Кьелдал по прозвищу Ниндзя был застрелен на Украине во время выполнения боевого задания. Австралиец проходил службу в 49-м отдельном стрелковом батальоне Вооруженных сил Украины «Карпатская Сечь».

Кьелдал получил огнестрельное ранение в голову еще в июле, однако позже выздоровел и уже в сентябре вернулся на передовую. Незадолго до смерти он признался, что безумно хочет помочь Украине в ходе проведения боевых действий.

Министерство иностранных дел и торговли Австралии призвало граждан не ездить на Украину и не принимать участие в боевых действиях.