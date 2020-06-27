В Японии открыли кафе, где официанты и посетители общаются на языке жестов

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Персонал нового кафе Starbucks в токийском пригороде Кунитати — слабослышащие и глухие люди, они общаются с посетителями на языке жестов, сообщает РИА Новости.

Все сотрудники, кого вы видите сейчас за стойкой, глухие и слабослышащие, но, уверяю вас, вы не почувствуете дискомфорта, —заявил представитель компании.

Отмечается, что сделать заказ можно несколькими способами — через официантов с помощью специальной доски или планшета, который переводит речь в письменный текст. Кроме того, можно показать на нужный товар в меню, а затем выбрать параметры заказа по специальной карточке с обозначением размера чашки, «горячий» или «холодный», «с собой» или «в кафе».

При этом все сотрудники, вне зависимости от того есть ли у них проблемы со слухом или нет, общаются между собой на сурдоязыке. Для этого у персонала маски прозрачные, они не загораживают нижнюю часть лица. Посетители также могут освоить азы этого языка с помощью специальных табличек.

Как сообщило агентство, таких кафе в мире всего четыре: два в Малайзии, одно в США, одно в Китае. Токийское было открыто по инициативе слабослышащих.

Как писал NEWS.ru, в кафе южнокорейского города Тэджон на работу приняли робота-бариста. Он должен помочь с соблюдением социальной дистанции на фоне требований, применяемых в общественных местах из-за пандемии коронавируса.

Робот-бариста может приготовить 60 различных видов кофе. Он может передавать данные на другие устройства и самостоятельно прокладывает наиболее удобные пути перемещений по кафе. Приготовление заказа с шестью напитками занимает лишь семь минут. Единственный человек из числа сотрудников в кафе — кондитер, который также занимается уборкой и пополняет запасы зёрен, молока, воды и других ингредиентов.