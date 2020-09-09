В Японии объявили Китай угрозой безопасности страны

Китай хочет силой поменять статус-кво в дальневосточном регионе и поэтому представляет угрозу безопасности Японии, заявил министр обороны Страны восходящего солнца Таро Коно.
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По словам Коно, Китай в последнее время нарастил расходы на оборону и активизировал деятельность на Дальнем Востоке. Если раньше действия КНР лишь вызывали озабоченность, то теперь они представляют непосредственную угрозу, подчеркнул политик.
Японские ВВС планируют вооружить свои истребители ракетами, позволяющими поражать цели вне зоны действия средств ПВО потенциального противника, писал NEWS.ru. Американский военный обозреватель Майкл Пек считает, что эти планы должны заставить нервничать Китай и Россию.
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