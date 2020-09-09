В Японии объявили Китай угрозой безопасности страны

https://static.news.ru/photo/9db2f238-f2aa-11ea-99f2-fa163e074e61_660.jpg Таро Коно Фото: Yoshio Tsunoda/Global Look Press

Китай хочет силой поменять статус-кво в дальневосточном регионе и поэтому представляет угрозу безопасности Японии, заявил министр обороны Страны восходящего солнца Таро Коно.

Как передаёт РИА Новости, в ходе онлайн-дискуссии в Центре стратегических и международных исследований Коно рассказал, что у Пекина «есть возможности и есть намерение» агрессивным образом влиять на ситуацию в регионе, в связи с чем Токио будет «очень внимательно следить» за действиями КНР. Политик заметил, что Япония и США должны сохранять бдительность, наблюдая за китайской политикой.

По словам Коно, Китай в последнее время нарастил расходы на оборону и активизировал деятельность на Дальнем Востоке. Если раньше действия КНР лишь вызывали озабоченность, то теперь они представляют непосредственную угрозу, подчеркнул политик.

Японские ВВС планируют вооружить свои истребители ракетами, позволяющими поражать цели вне зоны действия средств ПВО потенциального противника, писал NEWS.ru. Американский военный обозреватель Майкл Пек считает, что эти планы должны заставить нервничать Китай и Россию.