В Японии и Франции нашли британский штамм COVID-19

https://static.news.ru/photo/be864fa6-474a-11eb-93df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexis Sciard/Global Look Press

Первые случаи заражения распространившейся в Великобритании разновидностью коронавируса выявлены в Японии и Франции. Об этом сообщают азиатские и европейские СМИ.

По их данным, британский штамм COVID-19 был выявлен во Франции у одного жителя города Тур. В Японии — у пяти человек. Все они недавно вернулись в свои страны из Великобритании.

Японских пациентов после выявления у них этой разновидности коронавируса поместили на карантин. Сейчас власти выяснят, кто контактировал с ними в последнее время, передаёт «Интерфакс». Во Франции британский штамм был выявлен у мужчины, вернувшегося из Великобритании 19 декабря. Коронавирус у него диагностировали через два дня. При этом характерных признаков для COVID-19 у него не было.

Новый штамм коронавируса впервые обнаружили британские медики. После этого Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Великобритании подтвердил, что мутировавший вариант COVID-19 распространяется быстрее и требует от населения ещё большей осторожности. Несмотря на то что новый штамм коронавирусной инфекции, судя по предварительным оценкам, может быть заразнее на 70%, это ещё не значит, что он опаснее, утверждают специалисты.

Ранее NEWS.ru писал о том, что высокая заразность нового штамма коронавируса будет способствовать росту заболеваемости и повышению уровня смертности, что приведёт к повышению нагрузки на систему здравоохранения. Об этом рассказали учёные Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины.