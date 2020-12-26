В Японии и Франции нашли британский штамм COVID-19

Первые случаи заражения распространившейся в Великобритании разновидностью коронавируса выявлены в Японии и Франции. Об этом сообщают азиатские и европейские СМИ.
По их данным, британский штамм COVID-19 был выявлен во Франции у одного жителя города Тур. В Японии — у пяти человек. Все они недавно вернулись в свои страны из Великобритании.
Японских пациентов после выявления у них этой разновидности коронавируса поместили на карантин. Сейчас власти выяснят, кто контактировал с ними в последнее время,
Новый штамм коронавируса впервые обнаружили британские медики. После этого Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Великобритании подтвердил, что мутировавший вариант COVID-19 распространяется быстрее и требует от населения ещё большей осторожности. Несмотря на то что новый штамм коронавирусной инфекции, судя по предварительным оценкам, может быть заразнее на 70%, это ещё не значит, что он опаснее, утверждают специалисты.
Ранее NEWS.ru писал о том, что высокая заразность нового штамма коронавируса будет способствовать росту заболеваемости и повышению уровня смертности, что приведёт к повышению нагрузки на систему здравоохранения. Об этом рассказали учёные Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины.