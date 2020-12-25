Учёные рассказали о главной опасности британского штамма COVID

https://static.news.ru/photo/8311a9a0-46de-11eb-82f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Высокая заразность нового штамма коронавируса будет способствовать росту заболеваемости и повышению уровня смертности, что приведёт к повышению нагрузки на систему здравоохранения. Об этом рассказали учёные Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины. По его словам, в этом заключается главная опасность нового заболевания.

Специалисты ещё не выяснили, является ли новый штамм более вирулентным и опасным для заболевшего человека, но потенциально он более заразен, так как быстро замещает другие формы коронавируса, говорится в пресс-релизе на Phys.org. При этом, как отмечают учёные, распространение нового штамма не помогут предотвратить даже региональные ограничения, если образовательные учреждения не будут закрыты.

Ранее СМИ сообщили о выявлении британского штамма коронавируса в Японии. Вирус был диагностирован у трёх жителей Токио, которые вернулись из Великобритании, а также у родственника одного из них. После этого генсек правительства Японии Кацунобу Като анонсировал с 24 декабря приостановление въезда иностранных граждан из Великобритании в рамках поездок, обеспеченных принимающей стороной.

К настоящему времени новый штамм коронавирусной инфекции обнаружен в восьми европейских странах. В связи с распространением штамма во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвали усилить защитные меры.

Как сообщал NEWS.ru, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что последующие мутации коронавируса поможет преодолеть масштабная вакцинация. Российская вакцина «Спутник V», продолжил глава РФПИ, хорошо работает при небольших мутациях COVID-19, но, по его мнению, «безусловно, следить за мутациями надо».