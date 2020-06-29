В ВОЗ призвали избегать «коронавирусной» идеологической борьбы

https://static.news.ru/photo/f6609f06-ba34-11ea-ad0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Использование коронавируса в качестве оружия идеологической борьбы неприемлемо, заявил в ходе состоявшегося в понедельник брифинга директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Такое заявление было озвучено на фоне усиления конфронтации между Пекином и Вашингтоном.

Мы не можем позволить, чтобы вирус использовался в рамках идеологического противостояния. Мы не должны этого делать. Мне кажется, каждый человек, каждый политик должен посмотреть в зеркало и спросить себя, делает ли он достаточно, чтобы остановить этот вирус, — цитирует Райана ТАСС.

В частности, ВОЗ считает неприемлемым использование оскорбительных формулировок. Всемирная организация здравоохранения занимается работой по борьбе с коронавирусом и пытается сфокусироваться на том, что ещё нужно сделать, подчеркнул Райан.

Как ранее писал NEWS.ru, в минувшую среду, 24 июня, президент США Дональд Трамп выдвинул новые названия коронавируса. В частности, глава американского государства предложил назвать вирус «Ухань» или «Кунг-флю». Известно, что Трамп по-прежнему считает КНР ответственной за начало эпидемии. Так, Вашингтон усматривает вину Пекина в вопросе сокрытия информации о происхождении вируса и масштабах распространения инфекции. В свою очередь замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн заявил, что Пекин «не скрывал какую-либо информацию» о коронавирусе, также выразив сожаление, что «некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая».

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

За всё время пандемии COVID-19 в мире заразились 10 147 906 человек. Умерли 501 955. Выздоровели 5 142 425 человек, передаёт Университет Джона Хопкинса (США). Соединённые Штаты лидируют по числу заболевших — 2 548 996. Из них скончались 125 803 человека. Выписались из стационаров 685 164.

На второй строчке Бразилия — 1 344 143 случая COVID-19. Из них выздоровели 746 018 жителей.

По данным на 29 июня, российские медики за сутки выявили в стране 6719 случаев коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в 83 субъектах. Из них 2123 пациента (31,6%) переносят заболевание без симптомов. С начала пандемии заразились 641 156 человек в 85 регионах. За минувшие 24 часа скончались 93 гражданина с COVID-19. Общее количество жертв вспышки коронавируса в РФ составляет 9166. За последние сутки в РФ выздоровели 4343 пациента. Всего в стране число исцелившихся достигло 403 430.