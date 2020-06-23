В Великобритании 4 июля вновь откроют пабы, музеи и парикмахерские

https://static.news.ru/photo/e7f7175c-b551-11ea-be90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency /Global Look Press

Анонсирован очередной этап снятия введённых в связи с пандемией коронавируса ограничений в Великобритании. С 4 июля в стране вновь откроются рестораны, пабы, кинотеатры и музеи.

Мы можем открыть рестораны и пабы... Мы откроем парикмахерские, при соблюдении всех мер предосторожности... С 4 июля люди смогут ночевать в гостиницах, — цитирует РИА Новости, заявление премьер-министр страны Бориса Джонсона.

Он добавил, что с этой даты любые две семьи могут собираться вместе в любой обстановке, на улице или в помещении, но при этом не рекомендовал встречу нескольких семей. Кроме того, Джонсон призвал, где это возможно соблюдать дистанцию в два метра.

Премьер заявил, что с 4 июля также смогут открыться музеи, кинотеатры, библиотеки, кемпинги и детские площадки под открытым небом, с условиями соблюдения всех мер предосторожности. Но маникюрные салоны, спортзалы и бассейны пока останутся закрытыми, поскольку «мы не можем отменить все ограничения одновременно».

Карантин в Британии был введён 23 марта. Тогда от коронавируса скончались 35 человек. После этого каждый день число погибших не опускалось ниже 50 человек. Всего в стране коронавирус диагностирован у 306 761 человек. Скончались за всё время пандемии 42 731 человек.

Эпидемиолог Имперского колледжа Нил Фергюсон считает, что число случаев заражения могло бы быть в два раза меньше, если бы власти Великобритании ввели карантин на неделю раньше. Медик подчеркнул, что кабинет министров принял верные решения по борьбе с коронавирусом на основе имеющейся тогда информации о смертности

Как писал NEWS.ru, учёные из лондонского Института гигиены и тропических заболеваний (LSHTM) заявили о вероятности второй волны коронавируса в Великобритании. По их словам, она будет в 2,5 раза сильнее первой.