В Узбекистане разбился Ми-8 Минобороны Узбекистана сообщило о гибели экипажа при крушении вертолета Ми-8

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Вертолет Ми-8 сил ПВО и ВВС Узбекистана разбился, весь экипаж погиб, сообщает пресс-служба Министерства обороны страны. В ведомстве пояснили, что судно выполняло учебно-тренировочный полет на полигоне Каттакурган в Самаркандской области.

В результате аварии экипаж вертолета погиб. В настоящее время специальная комиссия работает над выяснением причин крушения, — сказано в сообщении.

Ранее самолет Военно-воздушных сил США упал в Средиземное море во время тренировочного полета. По данным Европейского командования, инцидент произошел 10 ноября. В Пентагоне уточнили, что он не связан с какими-либо враждебными действиями. Также в Минобороны США заявили о начале расследования, которое должно установить причины инцидента. Позже стало известно, что все пятеро членов экипажа погибли при крушении.

До этого директор управления гражданской авиации Афганистана Гулам Масум сообщил, что американский военный самолет потерпел крушение в стране из-за технических проблем. По его словам, у воздушного судна отказал двигатель. Пилоты пытались посадить самолет ВВС США в аэропорту Шарана, однако им это не удалось. С ними контактировали афганские специалисты, которые направили их на аварийную посадку.