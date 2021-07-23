В Ухани протестируют допандемийные образцы крови

В Китае намерены протестировать образцы крови, собранные до вспышки пандемии коронавируса в Ухани, на предмет наличия инфекции. Об этом сообщает South China Morning Post.

Специалисты убеждены , что этот процесс позволить выявить более ранние случаи заболевания. Учёный Лян Ваннян отметил, что исследование может быть проведено только по истечении установленного законом двухлетнего периода хранения крови. Неизвестно, будут ли проверяться образцы крови из близлежащих провинций или других регионов страны.

15 июня член Конгресса США Майкл Маккол в своём докладе о пандемии коронавируса возложил ответственность за распространение COVID-19 на Китай. По мнению конгрессмена, сокрытие информации в первые дни вспышки превратило то, что могло бы быть местной эпидемией, в глобальную пандемию. Политик уверен, что в настоящий момент важно раскрыть правду о произошедшем, чтобы не допустить повторения подобной ситуации.

Ранее заместитель государственного комитета здравоохранения Цзэн Исинь раскритиковал формулировки, предложенные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), относительно плана второй фазы расследования происхождения коронавируса. Он назвал их неуважительными. Китайский чиновник заявил, что власти отвергают этот план, поскольку выступают за основанное на научном подходе расследование.