Член Конгресса США обвинил Китай и ВОЗ в распространении коронавируса

https://static.news.ru/photo/d0a5ec5e-af34-11ea-8eab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tpg/Global Look Press

Руководитель республиканцев в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол подготовил доклад о пандемии коронавируса. Он возложил ответственность за распространение COVID-19 на Китай.

Также политик обвинил Всемерную организацию здравоохранения в политизации решений. Он уверен, что ВОЗ усугубила ситуацию, так как игнорировала предупреждения об опасности вируса от собственных экспертов и «повторяла пропаганду Коммунистической партии Китая», передаёт РИА Новости.

После нескольких месяцев расследования стало совершенно ясно, что сокрытие коронавируса Китайской коммунистической партией, особенно в первые дни вспышки, сыграло значительную роль в превращении того, что могло бы быть местной эпидемией, в глобальную пандемию, — подчеркнул он.

Конгрессмен уверен, что в настоящий момент важно раскрыть правду о произошедшем, чтобы не допустить повторения подобной ситуации.

Как писал NEWS.ru, гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что США до сих пор остаются в составе Всемирной организации здравоохранения, несмотря на то, что срок ультиматума президента Дональда Трампа, обращённого к ВОЗ, подходит к концу.

Трамп 20 мая дал ВОЗ 30 дней на проведение реформ, угрожая окончательно прекратить финансирование организации и пересмотреть условия членства Вашингтона. Президент США также объявил о приостановке взносов в ВОЗ до тех пор, пока не будет дана оценка роли организации в сокрытии информации о распространении коронавируса.

Американский лидер неоднократно обрушивался с критикой на ВОЗ, обвиняя организацию в том, что та действует в интересах КНР несмотря на то, что основной объём финансирования исходит из США. Белый дом фактически возложил ответственность на ВОЗ за распространение COVID-19 в Соединённых Штатах.

В настоящий момент США занимают первое место в мире по числу диагностированных случаев заражения коронавирусом. На территории государства выявили 2 169 698 случаев COVID-19, 117 928 человек стали жертвами инфекции.