Китай отверг план ВОЗ по расследованию происхождения COVID

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Китай считает формулировки, которые используются в предложенном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) плане второй фазы расследования по происхождению коронавируса, неуважительными по отношению к науке. Об этом заявил заместитель главы государственного комитета здравоохранения Цзэн Исинь. Его слова приводит РИА Новости.

Исинь отметил, что КНР не будет следовать этому плану, так как правительство страны поддерживает проведение расследования, которое будет основано на научном подходе.

Мы выступаем против политизации расследования происхождения вируса, — подчеркнул он.

Исинь добавил, что вторая фаза расследования должна основываться на выводах, сделанных после первой.

Ранее сообщалось, что ВОЗ готовится ко второму этапу изучения происхождения коронавирусной инфекции. Глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что распространение коронавируса могло стать следствием «чрезвычайного случая в лаборатории».

В свою очередь представитель МИД КНР Чжао Лицзянь призвал ВОЗ изучить версию о завозе коронавирусной инфекции в Ухань, а не концентрировать внимание на утечке из лаборатории.