В Турции рассчитывают на открытие гумкоридора между Россией и Украиной Турецкий омбудсмен Малкоч: Анкара рассчитывает на открытие гумкоридора между Россией и Украиной

Фото: Louai Barakat/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские беженцы

Анкара рассчитывает на открытие гуманитарного коридора между Россией и Украиной при посредничестве Турции, сообщил турецкий омбудсмен Шереф Малкоч. По его словам, путь «сформируют» для помощи пострадавшим от кризиса на Украине детям, женщинам и раненым, передает Аhaber.

«Коридор воссоединения». После «зернового коридора» у нас есть намерение по открытию коридора для воссоединения семей, женщин, детей и раненых, — сказал Малкоч.

Опбудсмен выразил надежду, что предстоящие обсуждения правозащитников Турции, России и Украины в Анкаре дадут возможность найти пути решения для воссоединения пострадавших от кризиса гражданских лиц.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о том, что она встречалась с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Омбудсмены обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран.

9 января российский омбудсмен сообщала, что встречу с украинским коллегой планируется провести 12–14 января. Общение должно было проходить в Турции. По ее словам, в этот момент на территории турецкого государства будет проходить форум, организатором которого выступит местный омбудсмен. Москалькова подчеркнула, что данная встреча и ее темы находятся в процессе разработки.