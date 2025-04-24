В Турции озвучили мощность афтершоков в Стамбуле после землетрясения МВД Турции: амплитуда афтершоков в Стамбуле не превышает четырех баллов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Зарегистрированные за последние 12 часов в Стамбуле афтершоки после землетрясения не превышают по мощности четырех баллов, приводит пресс-служба МВД Турции слова руководителя ведомства Али Ерликая. Как уточнил министр, в настоящее время наблюдается тенденция к спаду повторных толчков.

В течение 16 часов мы отмечаем тенденцию к уменьшению числа афтершоков. Магнитуда таких толчков, зарегистрированных за последние 12 часов, не превышала четырех, − говорится в сообщении.

Ранее сейсмолог Ахмет Эрджан заявил, что землетрясение в Турции может обернуться более разрушительным катаклизмом. Он предупредил о рисках новых мощных подземных толчков в регионе. Последствия катастрофы будут ощущаться еще в течение недели, предположил эксперт. Повторные сейсмические волны могут достигнуть 5,2 балла по силе, однако для Стамбула они уже не так опасны, отметил специалист.

Кроме того, сейсмолог Рубен Татевосян объяснил частые катастрофы в Турции повышенной сейсмической активностью в регионе. До этого были землетрясения, причиной которых стал разлом в Мраморном море, напомнил эксперт. Однако в настоящий момент не ясно, какое влияние окажет нынешний катаклизм на риски возникновения повторного бедствия.