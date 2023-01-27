В Турции назвали вероломным нападение на посольство Азербайджана в Иране Глава МИД Турции назвал атаку на посольство в Тегеране вероломным нападением

Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press

Мевлют Чавушоглу

Атака на посольство Азербайджана в Тегеране является вероломным нападением, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в Twitter. Министр провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым и выразил соболезнования в связи с произошедшим. Чавушоглу также подчеркнул, что Азербайджан не останется в этой ситуации одиноким.

Я осуждаю вероломное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Выражаю соболезнования родным погибших и азербайджанскому народу, а также желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Азербайджан никогда не бывает одинок, — написал он.

Утром 27 января на посольство Азербайджана в Тегеране было совершено вооруженное нападение с использованием автомата Калашникова. При отражении атаки погиб начальник охранной службы диппредставительства, еще двое охранников были ранены. Пост охраны у посольства был уничтожен. По факту произошедшего начато расследование.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ведомстве шокированы нападением на посольство Азербайджана в Тегеране.