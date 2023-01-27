МИД России шокировало нападение на посольство Азербайджана Захарова заявила, что в России шокированы очередным нападением на посольство Азербайджана

Фото: Министерство внутренних дел Ирана

На посольство Азербайджана в Тегеране совершено вооружённое нападение

В МИД РФ шокированы нападением на посольство Азербайджана в Тегеране, в ходе которого был убит сотрудник охраны, сообщила в Telegram-канале представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она выразила соболезнования азербайджанским коллегам, а также заверила, что развернутый комментарий по произошедшему будет опубликован позже.

Шокированы очередным нападением на посольство Азербайджана, в ходе которого был убит сотрудник охраны. Выражаем соболезнования и поддержку азербайджанским коллегам! Позже дадим развернутый комментарий на этот счет, — написала она.

Утром 27 января на посольство Азербайджана в Тегеране было совершено вооруженное нападение с использованием автомата Калашникова. При отражении атаки погиб начальник охранной службы диппредставительства, еще двое охранников были ранены. Пост охраны у посольства был уничтожен. По факту произошедшего начато расследование.

Как сообщают азербайджанские Telegram-каналы, подозреваемый в совершении нападения был задержан.