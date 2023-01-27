В МИД РФ шокированы нападением на посольство Азербайджана в Тегеране, в ходе которого был убит сотрудник охраны, сообщила в Telegram-канале представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она выразила соболезнования азербайджанским коллегам, а также заверила, что развернутый комментарий по произошедшему будет опубликован позже.
Шокированы очередным нападением на посольство Азербайджана, в ходе которого был убит сотрудник охраны. Выражаем соболезнования и поддержку азербайджанским коллегам! Позже дадим развернутый комментарий на этот счет, — написала она.
Утром 27 января на посольство Азербайджана в Тегеране было совершено вооруженное нападение с использованием автомата Калашникова. При отражении атаки погиб начальник охранной службы диппредставительства, еще двое охранников были ранены. Пост охраны у посольства был уничтожен. По факту произошедшего начато расследование.
Как сообщают азербайджанские Telegram-каналы, подозреваемый в совершении нападения был задержан.