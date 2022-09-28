SHOT: уклонистов выявляют в Москве с помощью системы распознавания лиц

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве уклонистов от частичной мобилизации начали вычислять с помощью системы распознавания лиц, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, таким образом в разных районах столицы уже выявили пятерых мужчин, четырех из них доставили в военкоматы или отделы полиции для дальнейшего разбирательства, а пятого продолжают искать.

Пятерых предполагаемых уклонистов от частичной мобилизации вычислили накануне в Москве по системе распознавания лиц — камеры поймали их в разных районах города: двоих на Красноярской улице, по одному — у Белорусского вокзала, в Гольяново и Отрадном, — говорится в сообщении.

Позже SHOT сообщил, что одного из вычисленных мужчин — 25-летнего Александра Яхина — отпустили. Он рассказал, что не уклонялся и пришел в военкомат по повестке. С собой мужчина принес справку о том, что он не годен из-за проблем со зрением. Александр служил в Воздушно-космических силах РФ на космодроме Плесецк, но службы у него сильно упало зрение. В военкомате с ним побеседовали и отпустили, передает канал.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области начали разыскивать людей, уклоняющихся от частичной мобилизации. По словам главного военного комиссара региона Евгения Кудрявцева, для вручения повестки нельзя заходить в квартиру призывника и устраивать там обыск, однако сотрудник военкомата может опросить родных и соседей призывника с целью узнать его местоположение. Также повестку можно отправить по месту работы.